AGRONEGÓCIO Suinocultura segue firme em meio à pandemia Cenário é positivo para exportações e também para o mercado interno

23 ABR 2020 - 13h:55 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As exportações Sul-mato-grossenses de carne suína in natura tiveram um bom desempenho no início deste ano. Segundo a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, as vendas aumentaram em 4.182% em receita e 3.197% em volume no primeiro trimestre de 2020, se comparado com o mesmo período de 2019.

No mercado interno, o cenário também é positivo. Segundo o gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua, o consumo da proteína suína e de frango devem aumentar.

