AGRONEGÓCIO Sul e Sudoeste de MS têm condições favoráveis para iniciar colheita de soja Segundo o Sistema Famasul, estimativas para safra 2019/2020 de soja se mantiveram na terceira semana do mês

24 JAN 2020 - 14h:05 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo dados divulgados no último Boletim Casa Rural do Sistema Famasul, que acompanhou as lavouras na terceira semana de janeiro, entre os dias 13 e 17, houve um aumento no volume de chuvas, mas o clima se mantém favorável para o desenvolvimento da colheita no Estado.

O esperado para esta safra 2019/2020 de soja é um aumento de 12,57% na produção, com relação à temporada anterior.

