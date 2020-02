NATAÇÃO Sul-mato-grossense garante quatro medalhas na 2ª Copa UANA Sammer Abdallah participou junto com a seleção brasileira da competição em Lima, no Peru

24 FEV 2020 - 09h:54 Por Isabelly Melo

Sammer conquistou quatro medalhas, sendo duas no individual e outras duas no revezamento

Sammer Campos Abdallah, de 15 anos, estreou pela Seleção Brasileira de Natação em Lima, no Peru, no último fim de semana durante a 2ª UANA Swimming Cup, e já garantiu quatro medalhas, sendo duas no individual e outras duas no revezamento.

Das nove provas disputadas, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, Sammer garantiu o ouro na 200m livre, duas pratas no revezamento e no revezamento 4x50 misto, além de um bronze na 100m livre. A competição serviu como uma ótima vitrine para o atleta do Estado que está se destacando cada vez mais no cenário regional e agora, nacional.