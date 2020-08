ECOSSISTEMA DE MOBILIDADE Summit Mobilidade Urbana 2020 acontece essa semana Programação tem pesquisadores, autoridades, ativistas e representantes do setor

10 AGO 2020 - 10h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

Começa na próxima quart-afeira (12) “Summit Mobilidade Urbana 2020”. Entre os temas que serão abordados estão: soluções para evitar o congestionamento, qualificar o transporte público e promover um ecossistema de mobilidade mais eficiente. Na programação do evento tem pesquisadores, autoridades, ativistas e representantes do setor. Ouça os detalhes na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta segunda-feira (10), com Silvio Barros: