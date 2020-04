EFEITO CORONA Supermercados estimam queda de apenas 5% nesta Páscoa Até quem fez ovos artesanais conseguiu atingir a expectativa deste ano

9 ABR 2020 - 18h:33 Por Gabi Couto / CBN

De acordo com o presidente da Associação Sul Mtogrrossense de Supermercados (AMAS), Edmilson Jonas Verati, as vendas dos ovos de Páscoa deste ano podem sofrer uma queda de 5% em relação ao esperado, devido a pandemia do novo coronavírus. Ele ressaltou as orientações de distanciamento no momento da compra. Confira na reportagem:



Todos os anos, este é o período que a Caroline Correia lucra com a venda de ovos de Páscoa artesanal. Neste ano ela se surpreendeu com as encomendas em meio a situação da Covid-19. "Tive que encerrar os pedidos porque não ia dar conta. Acho que as pessoas ficam ansiosas e acabam comendo mais chocolate", afirmou.