Surpreenda-se com a nova Chevrolet S10

14 AGO 2020 - 14h:39 Por Isabelly Melo

A nova S10 Cabine Dupla é a picape que combina a força da experiência com a evolução tecnológica que o dia a dia no campo precisa. Com a picape feita para quem faz, todos os desafios se transformam em histórias de superação. Afinal, a experiência só comprova que, há 25 anos, o que não derruba sempre deixa mais forte.

Carregada de história e pronta para os próximos desafios

Com a nova Chevrolet S10 Cabine Dupla 2021, todos os caminhos levam a superação. Com Motor 2.8 Turbo Diesel 200 CV de alta performance e uma poderosa tração 4X4, o seu agronegócio avança em qualquer terreno.

A segurança vem da experiência e evolui com a inovação

Tudo na Chevrolet S10 Cabine Dupla é novo, exceto a tradição de oferecer sempre o melhor em segurança para você e a sua família: são 6 airbags (laterais, frontais e de cortina), alerta de pedestre e muitas outras inovações surpreendentes.

Tradição conectada à inovação: a primeira picape com Wi-Fi nativo

Num mundo onde tudo muda rapidamente, estar online no campo ou na estrada faz toda a diferença. Por isso, a nova S10 Cabine Dupla 2021 vem com Wi-Fi nativo que oferece conexão para até 7 dispositivos, além de MyLink, camera de ré digital de alta resolução e muito mais.

Serviço Onstar

Conte com um serviço que te oferece mais segurança e praticidade para você e sua família, apenas com um toque no botão.

