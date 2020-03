Suspeitas seguem monitoradas em MS

7 MAR 2020 - 08h:45 Por Giovanna Dauzacker

O Ministério da Saúde confirmou até ontem (6), oito casos do novo coronavírus (COVID 19) no país. Segundo as informações, seis se concentram em São Paulo, sendo dois deles relacionados com o primeiro caso da doença. Os outros estão localizados no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No total, o Brasil monitora 636 suspeitos, sendo 378 já descartados pelo Ministério. Até o fechamento desta matéria, outro caso aguardava o resultado do teste para a doença, no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na última quinta-feira, dos 22 casos investigados, dezessete já foram descartados, sendo três em razão de diagnóstico de influenza e oito por não atenderem a definição de suspeita.

Em Campo Grande, cinco suspeitos seguem sendo monitorados. O SARS-CoV-2 foi descoberto no fim de 2019, na China, país em que, até o último dia 5, contabilizava o maior número de casos confirmados, com 80.422. A doença é transmitida através do contato pessoal com secreções contaminadas, ou pelo ar, e os sintomas (febre, tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) podem aparecer no intervalo de 14 dias. Segundo a enfermeira doutora em doenças infecciosas e parasitárias, Angelita Fernandes Druzian, para evitar o coronavírus, a higienização das mãos é o principal cuidado. “O princípio de tudo é higiene com água e sabão. Quando não tem como lavar, pode ser utilizado o álcool gel”, explica.