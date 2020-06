MUDANÇA Entenda como funciona a suspensão do pagamento de parcelas do FIES O advogado Guilherme Lemes Santos Capuci explica quem tem direito e como conseguir o benefício

9 JUN 2020 - 14h:08 Por Marcus Moura/ CBN

A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus deixou grande parte das pessoas sem conseguir honrar com muitos compromissos e contas. Pensando no número de inadimplentes, vários órgãos estatais suspenderam o pagamento de parcelas de empréstimos e financiamentos. Para tentar auxiliar universitários e recém-formados que tiveram suas finanças impactadas, o Governo Federal autorizou a suspensão do pagamento de parcelas do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e quem explica como conseguir acesso ao benefício é o advogado Guilherme Lemes Santos Capuci. Confira: