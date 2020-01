VIVA CASA CBN Sustentabilidade e conforto são tendência na arquitetura em 2020 O conceito é garantir o reuso e valorizar histórias equilibrando beleza e funcio

18 JAN 2020 - 12h:12 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

Por quais caminhos a arquitetura vai trafegar em 2020 foi o tema do Viva Casa CBN deste sábado, 18 de janeiro. Para tratar deste assunto a jornalista, Luciane Mamoré recebeu a arquiteta Patrícia Boaro e a também arquiteta e artista visual Deborah Nazareth.

No programa as profissionais destacaram a sustentabilidade, o conforto, a biofilia, que é o amor e o desejo de se aproximar da natureza como pontos fortes em seus projetos de arquitetura de interiores em 2020. O conforto, com o uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, a valorização da história das famílias e objetos pessoais aparecem como tendência. As arquitetas falaram sobre o desafio de compor tudo isso de maneira harmônica e bonita.