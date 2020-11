NOVEMBRO AZUL Tabu deve dar lugar a prevenção e auto cuidado, diz urologista André Domingos esclareceu informações sobre exames, consultas e reforçou a importância de ir ao médico com frequência

11 NOV 2020 - 12h:56 Por Isabelly Melo

O médico urologista e professor universitário, André Domingos, foi o convidado desta quarta-feira (11) no quadro CBN Saúde, para tratar das curiosidades, mitos e verdade, prevenção e outros tópicos que envolvem o novembro azul.

Considerado o mês mundial de combate e prevenção ao câncer de próstata, novembro coloca em evidência dados que chamam atenção e reforçam a importância de realizar consultas e exames, para evitar problemas no futuro.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, de acordo com dados recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Para André Domingos, o tabu em relação ao exame precisa sem quebrado, para dar lugar a prevenção e auto cuidado. Confira a entrevista completa: