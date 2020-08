AO VIVO Talk-show traz personalidades de finanças e investimentos Sebrae Revolution Crédito quer ajudar principalmente os micro e pequenos empresários

27 AGO 2020 - 12h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Acontece hoje à noite uma palestra em formato de Talk-show com personalidades do mundo das finanças e investimentos. A palestra está prevista para acontecer das 19h às 22h, com o tema “Crédito para a Retomada e Futuro dos Negócios”. O evento contará com a participação dos especialistas Gustavo Cerbasi, referência em inteligência financeira, e Thiago Nigro, investidor e criador do projeto O Primo Rico. De acordo com o Sebrae, tendo em vista a crise desencadeada pela pandemia do novo Coronavirus, a intenção é falar sobre possíveis melhorias, recuperação e também a abertura de negócios.

A proposta é de um talk-show descontraído, em que os participantes poderão tirar dúvidas ao longo do bate papo. O Sebrae Revolution Crédito marca o encerramento da Jornada de Crédito, que contou com um mês de programações voltadas para empresários interessados em empréstimos e outras possibilidades, conforme explicou o colunista de Finanças da CBN Campo Grande, Hudson Garcia.

Participantes

Gustavo Cerbasi é referência em educação financeira no Brasil. Mestre em Finanças pela USP, é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. Eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Seu curso on-line Inteligência Financeira já formou mais de 10 mil alunos e está entre os mais renomados programas on-line de treinamento e formação de consultores.

Thiago Nigro é expert em investimentos e mercado financeiro, é idealizador e sócio proprietário do projeto O Primo Rico, voltado para ensinar milhares de pessoas sobre educação e gestão financeira. Milionário aos 26 anos, vem se destacando por criar conteúdo digital para quem deseja investir com segurança e obter retornos consideráveis.

Inscrições

O evento é inteiramente gratuito e quem quiser participar deve se inscrever por meio da Loja Virtual do Sebrae. Um link com a transmissão da palestra será enviado aos participantes. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800. Faça sua inscrição pelo link: https://bit.ly/RevolutionCredito