AÇÃO SOLIDÁRIA Rifa beneficente vai sortear tanque customizado da Harley Davidson Valor arrecadado na venda das cartelas será destinado para tratamento de pacientes da Rede Feminina de Combate ao Câncer

29 JUL 2020 - 10h:02 Por Thais Cintra - Assessoria RFCC

Unidos na estrada e na paixão pelas motocicletas Harley Davidson, os integrantes da HOG Rota 67 Campo Grande Chapter, tiveram a iniciativa de realizar uma rifa solidária em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande. O prêmio será um tanque de moto customizado com estampa personalizada do artista Mister Lui - (@misterluikustompaint). A obra é chamada de “Where it all began”, lembrando “Onde tudo começou” através da pintura dos fundadores da marca Harley Davidson.

O movimento solidário e a arrecadação de alimentos, também contam com o apoio de apaixonados pelo motociclismo de outras regiões como o (@hogrota65cuiabachapter - MT), a (@hog.uberlandia - MG), o motoclube de mulheres (@ladiesofharleyuberlandia) e a Harley Davidson - (@harleydavidsondobrasil).

O valor da cartela é de R$10 e os produtos arrecadados também serão destinados para o auxílio aos pacientes oncológicos que necessitam do apoio da Instituição. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande (@redefemininacg) é uma instituição beneficente, formada por voluntárias engajadas no auxílio aos pacientes oncológicos oriundos do SUS.

Atualmente a rede fornece cestas básicas, perucas, lenços, sutiãs com próteses, kits de higiene e outros itens necessários aos mais carentes. O sorteio do tanque será pela Loteria Federal no dia 01/08/2020 no primeiro prêmio. Para adquirir uma rifa basta acessar o link https://botanarifa.com.br/pequiarttq.