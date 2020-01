ECONOMIA Tarifa Branca está disponível para todas faixas de consumo Nova modalidade pode proporcionar de 20 a 40% de desconto na fatura de energia

8 JAN 2020 - 14h:07 Por Beatriz Magalhães/CBN

Já disponível para todas as faixas de consumo, a modalidade regulamentada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2016, proporciona economia para quem concentra o consumo fora do horário de pico, quando há aumento do uso de energia elétrica nas residências. O desconto proporcionado pela modalidade pode ser entre de 20 a 40%.