TRANSPORTE PÚBLICO Tarifa do ônibus volta a ser R$ 3,95 nesta quinta-feira Consórcio Guaicurus cumpre decisão liminar do TCE e reduz cobrança do passe

9 JAN 2020 - 11h:37 Por Gabi Couto/CBN

População poderá economizar R$ 0,15 a partir da manhã desta quinta-feira na compra do vale-transporte - Luciene Arakaki/CBN Os usuários do transporte público de Campo Grande estão comprando o vale-transporte mais barato nesta quinta-feira. O Consórcio Guaiucurus foi notificado pela Justiça e voltou a cobrar a tarifa sem o reajuste de 3,8%, atendendo a medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS). Quem for pegar ônibus a partir de hoje irá comprar o passe a R$ 3,95.

