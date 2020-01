REAJUSTE Tarifa do vale-transporte volta a ser de R$ 4,10 Usuários voltaram a pagar R$0,15 a mais

25 JAN 2020 - 10h:15 Por Gabriela Couto

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Mato Grosso do Sul decidiu derrubar a liminar que proibia a cobrança do reajuste do vale-transporte de Campo Grande, como decidido provisoriamente no início de janeiro. Durante 13 dias os usuários do ônibus coletivo tiveram a economia de R$ 0,15 com a cobrança do valor antigo, mas em reunião entre a prefeitura da cidade e o Consórcio Guaicurus, na última segunda-feira (20), ficou estabelecido pelo próprio relator que judicializou a questão, o conselheiro Waldir Neves, que o reajuste voltaria a ser aplicado.

Outra determinação após o encontro é que um Termos de Ajuste de Gestão (TAG) entre as partes será formalizado até o início de fevereiro, para ser apresentado no plenário do TCE e votado pelos demais desembargadores para por fim a irregularidades que as empresas que prestam o serviço na capital estavam cometendo em relação ao contrato.

Agora o consórcio quer cobrar o valor retroativo aos dias que não recebeu o reajuste. O documento será formalizado no Executivo e o pedido é de uma indenização de R$ 240 mil.

Segundo o diretor-presidente do consórcio, João Rezende Filho, também é discutido um novo aumento do valor da tarifa do vale-transporte para este ano.

“Nós queremos repor na tarifa o percentual do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) que não tinha sido aplicado ainda. Pensamos em cobrar R$ 4,18 a R$ 4,20 cada viagem.”

PESQUISA

Uma pesquisa de opinião de usuários do transporte coletivo da capital para diagnosticar a qualidade do serviço e os hábitos de locomoção da população está sendo realizada, há duas semanas, na capital. Os resultados serão utilizados como base para a promoção de melhorias e outras ações que vão gerar maior qualidade no setor, segundo o consórcio.

Ao todo serão feitas 600 entrevistas em pontos de fluxo em horários e dias diferentes. (Gabriela Couto)