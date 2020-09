PARCERIA Tarifa mais barata vai definir vencedor da PPP com Sanesul Sete grupos empresariais já fizeram visitas técnicas em busca de informações

5 SET 2020 - 08h:00 Por Guilherme Filho

O grupo empresarial vencedor da disputa pela Parceria Público Privada com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) para investir R$ 3,6 bilhões na ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto nos próximos 10 anos, será o que oferecer a menor tarifa. “Com isso, asseguramos investimentos, garantir a universalização dos serviços colocando o interesse do usuário em primeiro plano”, explica o presidente da empresa, Valter Carneiro Júnior.

A Sanesul já foi procurada por sete grupos empresariais interessados em apresentar uma proposta para a realização dos serviços. Eles já estiveram na sede da empresa, visitaram as cidades e as obras em andamento, procuraram informações sobre aspectos financeiros e de engenharia, para fundamentar suas propostas. “Estamos otimistas em função, sobretudo do modelo escolhido que possibilita uma escolha técnica, sem qualquer outra interferência. Ganha a menor tarifa e pronto”.

Carneiro revela ainda que as obras em andamento continuarão sendo executadas pela Sanesul, com previsão de estarem concluídas até 2024, “Todas estão dentro do cronograma e depois de prontas, serão incorporadas ao sistema”. A disputa pela PP está marcada para 24 de setembro na sede da Bolsa de Valores.