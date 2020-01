CONSUMIDOR Tarifa Social ainda pode beneficiar 83 mil famílias em MS Pessoas de baixa renda podem ter desconto de 10% até 65% na conta de energia

14 JAN 2020 - 12h:12 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Apesar de atender 142 mil famílias pelo programa Tarifa Social em 2019, a Energisa ainda pode cadastrar mais de 83 mil consumidores que ainda podem aderir ao benefício. Saiba mais na reportagem abaixo:

A Tarifa Social é para pessoas de baixa renda, oferecendo desconto de 10% até 65% na conta de energia elétrica, conforme o consumo de cada residência. O programa é voltado para pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal, mas abrange também quem está desempregado ou autônomo, sendo necessário o Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB) atualizado, que devem procurar pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de sua cidade, e com o documento em mãos para fazer a solicitação do cadastro da Tarifa Social em uma loja de atendimento da Energisa, ou ainda pelo 0800 722 7272.