OUTUBRO ROSA Tatuagem é recomeço depois de retirada da mama Lady Tattoo usa arte como ferramenta para realizar micropigmentação em pacientes oncológicas através do projeto "Marta Rosa"

28 OUT 2020 - 11h:50 Por Thais Cintra/ CBN

Mais de 60 mil mulheres desenvolvem câncer de mama por ano no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde, que oferece tratamento gratuito para pacientes oncológicos através do Sistema Único de Saúde (SUS). Em Mato Grosso do Sul, mulheres que passaram por tratamento contra o câncer e procedimento cirúrgio para retirar a mama, podem fazer micro pigmentação da auréola e mamilos.

À frente do projeto “Marta Rosa” a tatuadora Patrícia Miranda realiza um trabalho de micro pigmentação em mulheres que fizeram mastectomia. Lady Tattoo, como é conhecida em Campo Grande, iniciou o projeto em 2017, e desde então muitas pacientes oncológicas puderam recomeçar a vida com mais alegria e autoestima.

Depois de um ano em tratamento contra o câncer de mama, a estudante Buna Thamires da Silva de 29 anos, fez a cirurgia de retirada da mama e parte da axila. Ela diz que a doença veio para refletir sobre tudo que viveu até hoje. “Vejo o câncer como oportunidade para ser uma pessoa melhor. Graças à minha família e a Deus, continuo esperançosa, e apesar das dificuldades e das dores, não vou desistir”, explicou.

Vele lembrar que durante os próximos dias, a Rede Faminina de Combate ao Câncer (RFCC), sediada no Hospital Alfredo Abraão em Campo Grande, estará oferecendo exames gratuitos de mamografia para mulheres com idade a partitr dos 40 anos. O atendimento será realizado na parte da manhã a partir das 08h.