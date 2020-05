CORONA VÍRUS Taxa de isolamento de MS está abaixo de 35%, aponta secretário Geraldo Resende ainda apontou que Dourados pode se tornar a cidade com mais casos no estado

30 MAI 2020 - 12h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

A taxa de isolamento em Mato Grosso do Sul está abaixo de 35%, segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende. O secretário chamou a atenção para o município de Dourados, que está com alto percentual de exames positivos no drive thru (20,7%). Ainda de acordo com o secretário, Dourados pode se tornar a cidade com mais casos em MS. Ouça os detalhes: