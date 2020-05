BRASÍLIA Tebet destaca protagonismo do Senado no auxílio aos estados Com a sanção do projeto, MS deve receber mais de R$ 1 bilhão

29 MAI 2020 - 06h:33 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Tebet destaca protagonismo do Senado no auxílio aos Estados - Foto: Agência Senado A senadora Simone Tebet (MDB-MS) destacou o papel do Senado para viabilizar a aprovação do projeto de auxílio a estados e municípios. De acordo com o texto sancionado, o dinheiro que será transferido da União para os estados e municípios será pago em quatro parcelas. Ouça os detalhes: jpnews · Tebet destaca protagonismo do Senado no auxílio aos Estados

Deixe seu Comentário