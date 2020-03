EFEITO CORONA Simone Tebet diz que não é momento de pensar em adiamento das eleições Presidente da CCJ do Senado afirma que a prioridade agora é debater saúde e os reflexos da pandemia

23 MAR 2020 - 13h:17 Por Ginez Cesar/CBN

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS) disse que o atual momento da pandemia no Brasil é preocupante e que ainda não é momento de debater um possível adiamento das eleições municipais, previstas para outubro. "Nossa prioridade agora é pensar na saúde das pessoas, no controle da doença e nas consequências econômicas que podem afetar a população", disse Simone em entrevista à CBN Campo Grande. Confira a entrevista: