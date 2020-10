FUTEBOL MS Técnico do Águia pede demissão, e Cascca assume Gelson Conte pediu demissão nesta manhã (05) e não é mais técnico da equipe

5 OUT 2020 - 08h:34 Por Isabelly Melo

Em meio a Série D, com jogo importante no próximo sábado (10), o Águia Negra terá mudança de técnicos após demissão de Gelson Conte. O profissional pediu demissão na manhã desta segunda-feira (05) alegando problemas familiares.

De acordo com o presidente do time de Rio Brilhante, Ilie Martins Vidal, já existe um novo nome para assumir o comando do atual campeão estadual: Rodrigo Cascca. Cascca foi o comandante do terceiro título do Águia Negra. "Ele mora em Santa Catarina, vai viajar hoje para Curitiba, pega outro avião e chega hoje em Rio Brilhante", revelou o presidente do Águia.