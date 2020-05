CBN CAMPO GRANDE Tecnologia e Ciência são essenciais para combater Covid-19 Fundação de Desenvolvimento e Tecnologia realiza diversas ações para fomentar estudos e pesquisas na área da inovação

12 MAI 2020 - 13h:10 Por Redação/CBN

Em entrevista ao programa CBN Campo Grande desta terça-feira (12), o presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Aráujo Pereira, destacou que pesquisas são realizadas constantemente pelo setor tecnológico e que estudiosos da área trazem respostas às duvidas da população sobre o enfrentamento ao Coronavírus. Confira: