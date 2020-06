CENÁRIO CBN 2020 Tecnologia muda hábitos e padrões na pandemia Novo coronavírus tem impactado diretamente a economia global gerando grandes mudanças sociais

19 JUN 2020 - 13h:34 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

No meio de uma crise, padrões de comportamento e hábitos que antes pareciam tão fixados na nossa rotina tendem a sofrer transformações. O momento atual está sendo um grande catalisador do futuro e a tecnologia se encontra na linha de frente para esse novo cenário.

Alguns novos padrões já podem ser observados, como empresas que buscaram novas funcionalidades para conseguir integrar as equipes e ter produtividade durante o trabalho remoto. Impulsionada pelas medidas de isolamento decretadas por diversas prefeituras e governos estaduais, a transformação digital antecipou tendências e ideias que poderiam surgir muito mais à frente.

Essa foi a tônica da entrevista com a diretora de operações da Digix, Jenifer Terra. A Digix atua na área de tecnologia há quase 20 anos e, neste momento de isolamento social, pôde possibilitar o trabalho remoto aos seus colaboradores e clientes do setor público. A empresa tem 500 funcionários e oferece soluções tecnológicas para o governo do Estado.