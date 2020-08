TELEMEDICINA Teleconsulta ganha espaço em tempos de "saúde digital" Por meio da tecnologia é possível se consultar no conforto de casa, sem idas desnecessárias às unidades hospitalares

20 AGO 2020 - 11h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O serviço de teleconsulta para pacientes com sintomas do novo coronavírus e de urgência simples ganhou espaço em tempos de pandemia. A recomendação do Ministério da Saúde é só ir ao hospital ou pronto atendimento em casos de urgência para evitar contágio com outras doenças.

Em entrevista ao CBN Saúde, da Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (20), José Luciano Monteiro Cunha, diretor corporativo de Telemedicina do Sistema Hapvida, a telemedicina tem a finalidade também de promover mais conforto e segurança às pessoas, que podem ter acesso, no conforto de casa, à consulta médica, avaliação de sintomas e, se necessário, receita médica e atestado. Inclusive, podem ser realizadas novas consultas para o acompanhamento da evolução do paciente.

Monteiro ainda disse que a evolução da saúde também passa pela tecnologia e que a "saúde digital" será cada vez mais realidade, assim como internet e celulares já fazem parte da vida das pessoas. Confira a entrevista.