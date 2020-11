CBN MOTORS Tem carro novo chegando Hilux 2021, RAM 1500 e Honda City hatch estão entre as novidades

14 NOV 2020 - 10h:20 Por Marcus Moura/CBN

No CBN Motors de hoje vamos falar sobre o início da produção do Bronco Sport no México e o que isso tem com o mercado brasileiro. Saiba os preços da nova Toyota Hilux e da SW4 que vazaram na internet. Será que a picape vai continuar brigando pela dianteira do segmento?

E também tem uma Kombi feita pela Porsche, você vai saber que história é essa. Paulo Cruz e Sérgio Ferraz ainda falam do novo Honda City hatch que será fabricado no Brasil e a volta do Ford Transit ao nocco mercado. Confira: