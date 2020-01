ENTREVISTA CBN “Temos bons nomes para a prefeitura de Campo Grande”, afirma João César Mattogrosso Segundo presidente do diretório municipal do PSDB, não faltam opções, mas é preciso analisar o que será melhor para a capital

9 JAN 2020 - 13h:15 Por Redação/CBN

A CBN Campo Grande recebeu nesta quinta-feira (9), o vereador e presidente do diretório municipal do PSDB, João César Mattogrosso, que fez um balanço sobre as atividades da Câmara Municipal em 2019 e perspectivas para o ano eleitoral. Segundo Mattogrosso, o PSDB tem ‘bons nomes para a prefeitura da capital’, entre eles os deputados federais Beto Pereira e Rose Modesto.

Confira a entrevista: