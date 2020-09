RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 "Temos que agregar o crédito com a agricultura e agricultura com consumo para ter agregação de valor", afirmou Rodrigues Rodrigues respondeu ao questionamento do presidente da OCB-MS, Celso Régis, sobre cooperatividade

29 SET 2020 - 19h:39 Por Alan Kaká/CBN

O ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) para o cooperativismo mundial, Roberto Rodrigues, falou sobre cooperação ao ser perguntado pelo presidente da OCB-MS, Celso Régis, sobre a questão.

Celso Régis, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS), perguntou para o palestrante qual seria a dica do mesmo para os presidentes as cooperativas em relação a agregação de valor. “O agro brasileiro passa pela cooperação. Qual a sua dica para os dirigentes das cooperativas de agronegócio em MS?”, questionou Régis.

“Tem que ter intercooperação. Temos que agregar o crédito com a agricultura e agricultura com consumo para ter agregação de valor. Eu tenho falado muito recentemente sobre o tema da tecnologia. São tantas inovações que um agricultor médio ou pequeno não tem nem tempo de conhecer. Esse é um país liberal, então o pequeno só tem um jeito de concorrer e é através da cooperação”, respondeu o ex-ministro ao presidente da OCB-MS.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Próximo encontro

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugenio Mussak. O encontro virtual acontecerá no dia 20 de outubro (terça-feira), também às 18h, e terá como tema principal comportamento e importância da gestão das organizações do futuro.

Formado em medicina, Mussak leciona há mais de 40 anos, tendo se especializado em educação corporativa. Na Rádio Estadão/ESPN, conduz um programa chamado "Papo de Lider Entrevista", no qual conduz entrevistas com executivos, empresários e personalidades que fazem a diferença.

Autor de cinco obras, entre elas: Gestão Humanista de Pessoas (2010) e Preciso Dizer o que Sinto (2010), ele também escreve a coluna “Para Pensar Bem", na Revista Vida Simples, da Editora Abril, onde fala sobre comportamentos e angústias humanas.