CORONAVÍRUS Temperatura cai e MS registra 2ª melhor taxa de isolamento do país Índice mapeado na quinta-feira (20) foi de 40,4% para o Estado

21 AGO 2020 - 16h:34 Por Giovanna Dauzacker/MS

As instabilidades e a queda acentuada das temperaturas em Mato Grosso do Sul, podem ter contribuído para uma ligeira elevação nas taxas de isolamento social. Nesta quinta-feira (20) o índice médio mapeado no foi de 40,4% e o Estado detém a segunda melhor taxa do País. Historicamente essa taxa vem sendo registrada somente aos finais de semana.

Em Campo Grande onde as temperaturas chegaram a 14°C ontem, conforme dados do Inmet, a taxa de recolhimento social foi de 39,3%. Do terceiro pior índice entre as capitais do País, a cidade foi para o sexto melhor índice.

O secretário de saúde, Geraldo Resende pediu que a população aproveite o frio do fim de semana para permanecer em casa, usar máscara e manter as regras de higiene. “Temos dados positivos de certa forma, há uma curva que está mostrando que estamos pelo menos num controle. A média móvel se manteve, ou seja, não tivemos acréscimo, e há uma certa estabilização da doença no estado. Vamos ser vigilantes e colaborar para que haja um declínio da Covid-19 nos próximos dias”, avaliou.

(Com informações do Portal do MS)