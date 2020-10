CLIMA Temperaturas batem recorde em Mato Grosso do Sul Água Clara, Coxim e Três Lagoas registraram 44,1°C, com sensação térmica de 52°C

1 OUT 2020 - 06h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira (30) recorde de temperatura. Os municípios de Água Clara, Coxim e Três Lagoas registraram 44,1°C, com sensação térmica de 52°C, segundo informações do meteorologista Natálio Abraão. O estado não chegava a esses números desde 1973. Para os próximos dias, a previsão é de mais calor em MS, pois a chuva só deve chegar no dia 11 de outubro e ficar até o dia 14. Para este período o volume estimado é de 20 milímetros.

Nesta quinta-feira (01) a previsão para Mato Grosso do Sul é de céu claro, umidade variando de 45% a 10% e temperatura deve ficar entre 23°C e 41°C. Ouça os detalhes: