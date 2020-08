CLIMA Temperaturas devem cair nesta semana em MS Estimativa é de mínima de 5ºC e máxima de 25ºC no estado

17 AGO 2020 - 09h:04 Por Ingrid Rocha/CBN

As temperaturas devem a cair nesta semana em Mato Grosso do Sul. Segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o estado pode chegar a registrar 5 ºC entre os dias 20 e 23 de agosto. Além do frio, a chuva continua no estado até o próximo sábado (22). Ouça os detalhes: