CLIMA Temperaturas voltam a subir esta semana em MS Até o dia 6 de setembro não tem expectativa de chuva, segundo Cemtec

24 AGO 2020 - 07h:39 Por Ingrid Rocha/CBN

A partir de quarta-feira (26) o frio vai embora de Mato Grosso do Sul, segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Nesta segunda-feira (21), a previsão para o estado é de céu claro a parcialmente nublado e a temperatura mínima prevista é de 12°C e máxima 36°C. Ouça os detalhes: