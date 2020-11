ATÉ QUARTA-FEIRA Tempestades colocam MS em alerta para quedas de árvores e descargas elétricas Na região sul do Estado pode chover até 100 mm por dia, alerta Inmet

9 NOV 2020 - 12h:33 Por Marcus Moura/CBN

Chove em Campo Grande no início da tarde desta segunda-feira (9) após o calorão no final de semana e a previsão é que a precipitação continue até, pelo menos, quarta-feira (11). Os municípios das regiões leste, oeste, central e sul do Estado estão em alerta para tempestades com descargas elétricas, fortes ventos e chuva de até 100 mm, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, a máxima hoje deve ficar na casa dos 33°C. Entretanto, até quinta-feira (12) as temperaturas caem progressivamente até chegar aos 26°C. Ventos fortes, descargas elétricas e pancadas de chuva intensas devem fazer parte da rotina dos campo-grandenses nos próximos dias.

Já para os municípios da região sul o grau de risco é maior. Em algumas cidades pode chover até 100 mm por dia com ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

De acordo com boletim do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), elaborado pela meteorologista Franciane Rodrigues, as chuvas devem acontecer em todas as regiões do Estado. A explicação está na circulação de ventos nos níveis médio e alto da atmosfera.

“Isso favorece e formação de áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul. Além disso, um sistema de baixa pressão atmosférica vai reforçar ainda mais a instabilidade no Estado. A semana começa com sol, porém as nuvens se fortalecem tornando o céu nublado”, destaca.

Estragos – Uma árvore caiu no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Arthur Jorge destruindo a fiação e impossibilitando o fluxo normal de automóveis na região.

Defesa Civil – Alerta emitido pela Defesa Civil pede para que as pessoas redobrem os cuidados, evitem áreas que costumam alargar e não deixem carros estacionados embaixo de árvores e placas de propaganda por conta do risco de queda.