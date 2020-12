CHUVARADA Temporal derruba teto de posto de combustíveis na avenida Mato Grosso Até o momento, não há relato de feridos no local. Estabelecimento está fechado

3 DEZ 2020 - 16h:50 Por Marcus Moura/CBN

O teto de um posto de gasolina localizado na avenida Mato Grosso, logo na entrada do bairro Carandá Bosque, caiu na tarde desta quinta-feira (03) durante o temporal que atingiu a Capital. Relatos de testemunhas afirmam que a estrutura cedeu após ventos fortes.

Segundo informações levantadas pela reportagem, um consumidor estava abastecendo no momento da queda. O carro, um sedan prata, foi atingido pela bomba de combustíveis e pela estrutura caída.

Mato Grosso do Sul está sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades. Pode chover até 50 mm por dia em algumas regiões com ventos de até 60 km/h. Há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Caso você se encontre em situações de risco, o instituto dá algumas recomendações. Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).