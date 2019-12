NÚMEROS DE EMERGÊNCIA Tentativas de trote caíram 57% em 2019 no Mato Grosso do Sul Ao todo foram 10.390 tentativas de trotes a menos atendidas no período

26 DEZ 2019 - 07h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

Tentativas de trote caíram 57% em 2019 no Mato Grosso do Sul - Foto: Chico Ribeiro/ Portal do MS No ano de 2019, Mato Grosso do Sul registrou um queda de 57% nas tentavias de trote aos números de emergência (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar). Os dados divulgados pela Centro Integrado de Operações de Segurança, mostram que de janeiro a novembro deste ano foram regitradas 710.117 atendidas, dessas, 6.171 foram tentativas de trote. Ouça os detalhes:

