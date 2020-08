EFEITO CORONA Terapeuta dá dicas para cumprir metas durante a pandemia Fernanda Rocha explicou que o equilíbrio entre planejamento e lazer é importante

20 AGO 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A chegada da pandemia do novo coronvírus trouxe diversas mudanças para a rotina das pessoas, atingido até mesmo as metas para 2020. Faltando cinco meses para terminar o ano, a terapeuta Fernanda Rocha explicou como é possível manter o foco neste momento e conseguir cumprir com as metas. Segundo Fernanda, o equilíbrio entre o planejamento e ter um momento para relaxar, é essencial neste momento. Ouça a entrevista: