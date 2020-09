SETEMBRO AMARELO Terapeutas fazem jornada de atendimento nesta quinta Sessões de Barras de Access serão oferecidas gratuitamente por meio de agendamento das 8h às 21h

9 SET 2020 - 15h:25 Por Ginez César/Giovanna Dauzacker

O mês de setembro é dedicado a conscientização do suicídio. Não existe um único fator que leva uma pessoa a cometer contra si algo tão brutal, mas os especialistas afirmam que, quase sempre, há históricos de depressão, ansiedade, desilusão ou algum trauma emocional muito forte que não é de simples compreensão da maioria das pessoas.

Justamente por esses motivos e com a única finalidade de ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, um grupo de terapeutas decidiu inovar e criar uma campanha solidária, que será realizada nesta quinta-feira (10) em Campo Grande. Os atendimentos serão das 8 horas às 21 horas e serão totalmente gratuitos. As organizadoras da jornada de terapia estão sugerindo apenas que os participante colaborem com 1 kg de alimento não perecível para que o evento tenha condições de ajudar ainda mais pessoas, já que os alimentos serão doados para famílias que precisam.

Durante a jornada de terapia, as profissionais aplicarão sessões de Barras de Access, uma técnica energética e corporal que contribui com o processo de mudança de vida. Os especialistas na área afirmam que a terapia elimina bloqueios, crenças, pensamentos e comportamentos negativos que limitam em vários aspectos da vida.

Para miilhares de pessoas que já estão fazendo as sessões os relatos são surpreendentes e a maioria afirma que nem sempre as pessoas tem consciência de que estão vivendo de maneira limitada, porque já se acostumaram com as situações sem imaginar como tudo pode melhorar.



Técnica

A terapia corporal existe há mais de 30 anos e foi desenvolvida depois de um mapeamento de 32 pontos energéticos na região da cabeça que possuem conexão com diferentes aspectos da vida humana, como a consciência, controle, criatividade, alegria, tristeza, cura, sexualidade e dinheiro.

De acordo com os realizadores do método a Barra de Access é uma forma de "deletar" crenças, ideias e atitudes que podem estar no controle de nossas vidas, abrindo caminho para novas possibilidades e oportunidades.

"As ondas cerebrais desaceleram e nos permitem acesso a padrões de comportamento e pontos de vista que tenhamos repetido desde a infância por exemplo. A partir disso, ficamos mais presentes e mudamos as probabilidades de possibilidades futuras", explica Wanessa Garcia que tem dedicado horas e horas de estudo sobre os benefícios da Barra de Access.



Serviço

A jornada das terapeutas acontecerá no Stúdio Flávia Leal, que fica na rua Jornalista Belizário de Lima, 638 em Campo Grande. Para ter acesso aos atendimentos basta fazer agendamento por telefone (whats) (67) 98117-3691 ou (67) 99276-8331. O atendimento é gratuito, mas as terapeutas sugerem a doação de 1 kg de alimento não perecível.