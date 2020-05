FUTEBOL MS Terceira audiência do Corumbaense ocorrerá em junho Julgamento do caso Vandinho, lateral esquerdo escalado irregularmente, define o último time com vaga nas quartas de final do Estadual 2020

28 MAI 2020 - 18h:03 Por Isabelly Melo

O Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD/MS) marcou o terceiro julgamento do Corumbaense para o dia 04 de junho, às 18h30, no Hotel Internacional. Esse será o terceiro julgamento da equipe por ter escalado irregularmente o lateral esquerdo Vandinho.

Na primeira decisão do TJD o Corumbaense foi penalizado com -16 pontos mais R$500 de multa pela escalação irregular do lateral esquerdo Vandinho, resultado que colocou a equipe de Corumbá na lanterna do Estadual, enquanto a Pontaporanense seria, até então, classificada para a próxima fase. Porém, em segundo julgamento a penalidade foi reduzida para -3 pontos mais os mesmos R$500 de multa, mantendo assim o Corumbaense na zona de classificação e rebaixando a Pontaporanense.

A última decisão não foi aceita, e o procurador do caso recorreu da penalização pedindo um novo julgamento, para que fosse mantida a penalização inicial; menos 16 pontos para o Galo Carijó, que voltaria a sair da zona de classificação. O terceiro julgamento estava previsto para março, o que não aconteceu devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o presidente do TJD, Patrick Hernands, esse provavelmente não será o último julgamento, já que as partes podem ainda recorrer a última instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).