INFLUENZA Terceira fase da campanha de vacinação começa na segunda-feira Etapa foi adiada e segue até 5 de junho. O dia D, que ocorreria no dia 9 deste mês foi cancelado

8 MAI 2020 - 16h:58 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Influenza (H1N1), que ocorreria entre os dias 9 e 22 de maio, foi adiada para o período entre 11 de maio e 5 de junho. O dia D de mobilização nacional, que estava previsto para o sábado (9) foi cancelado.

Esta fase terá duas etapas, a primeira, que vai de 11 a 17 de maio, atingirá crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. Já a segunda, que começa no dia 18 e vai até o dia 5 do mês que vem, terá como foco a vacinação de adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

