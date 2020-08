CAMPO GRANDE Terceira Mostra de Turismo acontece hoje em formato digital Evento será transmitido ao vivo no canal da Secretaria de Cultura e Turismo

13 AGO 2020 - 08h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

A 3ª Mostra de Turismo de Campo Grande acontece nesta quinta-feira (13) e será transmitida ao vivo no canal do Youtube da Secretaria de Cultura e Turismo. Este ano os convidados e autoridades vão falar sobre os quatro principais segmentos do Plano Municipal de Turismo. Na programação tem mesa de debate, show do músico Gustavo Vargas e entrega do troféu Edson Contar. O evento começa às 17h. Ouça os detalhes:

Mostra será transmitida no canal da Sectur (https://www.youtube.com/channel/UCQP2fghvk5maEXElkPn4gUA)