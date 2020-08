VEÍCULOS Termina hoje o prazo para licenciamento de veículos com placa final 7 e 8 Ao todo, 328.574 veículos devem ser licenciados em todo o Estado

31 AGO 2020 - 09h:35 Por Isabelly Melo

Proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 tem até esta segunda-feira (31) para pagar o licenciamento sem juros e multa. Ao todo, 328.574 veículos devem ser licenciados em todo o Estado.

Não há necessidade de ir até as agências para emissão do boleto basta que o proprietário acesse o site detran.ms.gov.br, ou baixe o aplicativo Detran Mobile.

É possível ainda obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhá-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim, ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.