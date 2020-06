SAÚDE Testagem para covid-19 será ampliada no drive-thru de Dourados Atualmente o município lidera ranking de casos em Mato Grosso do Sul

17 JUN 2020 - 08h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

As testagens para o novo coronavírus devem ser ampliadas em Dourados. O município é hoje considerado o epicentro da covid-19 em Mato Grosso do Sul, com mais de mil casos confirmados. Ouça os detalhes: