NOVO CORONAVÍRUS Testagem será ampliada para 71 unidades de saúde na Capital Administração municipal negocia compra de 50 mil testes

17 JUL 2020 - 17h:27 Por Marcus Moura/ CBN / PMCG

A Prefeitura de Campo Grande vai descentralizar a coleta para realização de testes rápidos de Covid-19 em pacientes que estejam apresentando sintomas há, pelo menos, sete dias. A proposta é disponibilizar os testes nas 71 unidades básicas e de saúde da família do Município, facilitando o acesso e potencializando a identificação de novos casos.

Nesta semana, Campo Grande recebeu uma nova remessa de 7,5 mil testes do Governo do Estado, que poderão ser disponibilizados às unidades. Existe ainda a expectativa de envio de mais 50 mil pelo Governo Federal e, paralelamente, há processo de compra aberto pela Prefeitura para aquisição de 50 mil unidades, destas aproximadamente 11 mil já foram entregues.

Atualmente, os testes são realizados no município por meio de agendamento no Drive-thru do Corpo de Bombeiros e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho e por demanda espontânea no Polo de Atendimento localizado no Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho. A iniciativa de disponibilizar os testes nas 71 unidades de saúde da Atenção Primária que estão distribuídas nas sete regiões urbanas do município visa facilitar o acesso da população.