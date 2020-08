SAúDE Teste com a vacina avança e traz esperança Entre as vacinas testadas no Brasil, uma das mais adiantas em termos científicos e burocráticos é a de Oxford

10 AGO 2020 - 13h:00 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Julio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz - Foto: Divulgação Os testes para descobrir uma vacina confiável e com eficácia continuam em ritmo acelerado em todo mundo. São pelo menos 7 vacinas em fase de pesquisa. No Brasil, uma das mais adiantas em termos científicos e burocráticos é a de Oxford em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Segundo a presidente da Fiocruz, Nísia Trindande, os testes de fase 2 da vacina mostraram eficácia próxima de 100% quando aplicadas duas doses. Nesta segunda-feira (10) o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda revelou detalhes do andamento das pesquisas em entrevista à rádio CBN Campo Grande. Acompanhe:

