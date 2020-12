VACINA CONTRA COVID-19 Testes da Coronavac em adultos encerram em MS Ao todo, 259 voluntário receberam a dose da vacina ou placebo no estado

15 DEZ 2020 - 11h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

Os testes da vacina Coronavac em adultos foram encerrados ontem(14), segundo o Hospital Universitário. Ao todo, 259 voluntários receberam a dose da vacina ou placebo. Agora somente idosos com mais de 60 anos estão participante da pesquisa no estado. No Brasil, o estudo é desenvolvido em uma parceria do Instituto Butantan e Laboratório Sinovac. Ouça os detalhes: