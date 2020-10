CORONAVAC Testes da vacina contra covid-19 têm previsão de começar hoje em MS Pesquisa da vacina está sendo desenvolvida em uma parceira do Instituto Butantan e laboratório Sinovac

26 OUT 2020 - 10h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

Os testes da vacina Coronavac, contra a covid-19, tem previsão de começar nesta segunda-feira (26), em Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o início dos testes está marcado para hoje, mas depende dos pesquisadores que estão realizando o estudo. A Coronavac está sendo desenvolvida em uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac. Podem ser voluntários profissionais da saúde, com idades entre 18 anos e 59 anos e 11 meses e que não tenham nenhuma comorbidade. Ouça os detalhes: