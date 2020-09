SEGURIDADE SOCIAL Teve perícia negada, ou não conseguiu agendamento no INSS? Veja como proceder Coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdênciário, Juliane Penteado, dá dicas

17 SET 2020 - 19h:36 Por Marcus Moura/CBN

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) retomou os atendimentos no início da semana, porém os médicos peritos decidiram não retomar as atividades, e as perícias agendadas foram suspensas. A coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no Centro-oeste e MS, Juliane Penteado, dá dicas para quem ainda depende de uma análise. Confira: