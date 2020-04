DECISÃO TJ destina mais de R$ 2 mi de condenações para combate ao coronavírus Juízes de todas as comarcas do Estado estão autorizados a destinar recursos de condenações para finalidade

20 ABR 2020 - 11h:36 Por Marcus Moura/CBN

O presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Paschoal Carmello Leandro, assinou, em conjunto com o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, portaria que permite a destinação dos recursos de prestação pecuniária na aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia do Covid-19. Confira: