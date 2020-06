OMERTÁ TJ manda soltar Jerson Domingos, preso em operação Conselheiro do TCE-MS é liberado de madrugada em função de HC impetrado pela defesa

19 JUN 2020 - 08h:29 Por Redação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) mandou soltar o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e ex-deputado estadual, Jerson Domingos, preso nesta quinta-feira (18), na terceira fase da operação Omertá. Domingo é suspeito de integrar grupo que estaria envolvido em várias execuções no estado.

A revogação da prisão preventiva, em caráter liminar, saiu na madrugada desta sexta-feira (19), e é do desembargador plantonista Vladimir Abreu da Silva. A defesa de Jerson Domingos alegou que o fato dele ter parentesco com a família Name, não quer dizer que ele seja peça principal da investigação.

O mesmo magistrado também concedeu liberdade a Cinthya Name Belli, sobrinha e funcionária de Jamil Name.

Cinthya também foi presa quinta-feira sob a suspeita de participar da milícia que seria liderada pelo tio e primo, Jamil Name Filho, ambos detentos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Outro suspeito que teve a liminar concedida foi Benevides Pereira, funcionário de Jamil Name. Ele foi liberado com medida cautelar. Está proibido de sair de campo grande e terá que comparecer em juízo sempre que chamado. também foi cumprida a prisão preventiva do delegado Márcio Shiro Obara porque a polícia apura se o delegado chegou a receber R$100 mil em propina para que não investigasse homicidíos cometidos pelo grupo criminoso. Pelo menos três mortes são atribuídas à milícia.

A operação está na terceira fase e já prendeu, além dos empresários Jamil Name e Jamil Name Filho, policias civis e guardas muncipaise. Em fevereiro deste ano, agentes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) encontraram na cela de pai e filho um papel com suposto plano da milícia para matar um promotor de justiça e um delegado que comandam as investigações.