VIAGEM DE SABORES Todo sabor da salada grega Prato sempre muito fresco e com produtos do Mediterrâneo que são facilmente encontrados nos mercados de Campo Grande

11 AGO 2020 - 11h:16 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

A dica desta terça-feira (11) é a salada grega, sempre muito fresca e com produtos do Mediterrâneo e que são facilmente encontrados nos mercados de Campo Grande, com exceção do queijo feta, que é geralmente de ovelha, bem salgado e que é mais complicado de achar, mas pode ser substituído por um meia cura ou por queijo de cabra.

Pra fazer a salada grega: corte ao meio longitudinalmente cerca de 10 tomatinhos cereja, uma cebola em julienne (fatias finas), pepino japonês picado, pique o queijo e num bowl adicione tudo isso é também: as azeitonas variadas, alcaparras, folhas de tomilho e hortelã frescos, sal, pimenta do reino preta, azeite de oliva extravirgem e vinagre de vinho ou de maçã a gosto.

Pronto, uma opção de salada saborosa e que pode acompanhar um assado. Apure os sentidos e bom apetite.